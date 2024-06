MITING PROTIV VLADE: Policija vodenim topovima na demonstrante

Kineski proizvođač dronova DJI kaže da je ušao u istoriju sa prvom isporukom dronova na Mont Everestu, najvišem vrhu sveta. Na snimcima koje je kompanija objavila 4. juna vidi se istraživački tim koji pilotira dronom za transport 'DJI FliCart 30' sa različitim nosivim teretom, u blizini glečera Khumbu. FliCart 30 je nosio svoj teret na 5.300 do 6.000 metara nadmorske visine od baznog kampa Everest do 'Kampa 1' pre nego što je završio povratni let noseći 15 kilograma otpada.

