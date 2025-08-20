"DOSTA NAM JE BLOKADA, ŽELIMO NORMALAN ŽIVOT": Građani Inđije izašli na ulice

MOĆAN VIDEO: Građani jasno - ustali smo protiv blokada!
MOĆAN VIDEO: Građani jasno - ustali smo protiv blokada!Pogledaj sad
20. Avg 2025.
MOĆAN VIDEO: Građani jasno - ustali smo protiv blokada!Pogledaj sad
Zrenjanin protiv blokadaPogledaj sad
NAJVEĆI SKUP PROTIV BLOKADA: Pančevo želi mirPogledaj sad
POŽAREVAC PROTIV BLOKADA: Veliki broj građana na uliciPogledaj sad
"SITI SMO RUŠENJA SVIH NAŠIH VREDNOSTI!" Jasna poruka građana Bora protiv blokadaPogledaj sad
BORIMO SE PROTIV BLOKADA: I građani Kovina na ulicamaPogledaj sad
I SLOVACI PROTIV BLOKADA: Ustao Bački PetrovacPogledaj sad
"RUMA SE NE BLOKIRA!" Sjajan snimak iz RumePogledaj sad
MOĆAN VIDEO: Građani jasno - ustali smo protiv blokada!Pogledaj sad
Zrenjanin protiv blokadaPogledaj sad
NAJVEĆI SKUP PROTIV BLOKADA: Pančevo želi mirPogledaj sad
POŽAREVAC PROTIV BLOKADA: Veliki broj građana na uliciPogledaj sad
"SITI SMO RUŠENJA SVIH NAŠIH VREDNOSTI!" Jasna poruka građana Bora protiv blokadaPogledaj sad
BORIMO SE PROTIV BLOKADA: I građani Kovina na ulicamaPogledaj sad
I SLOVACI PROTIV BLOKADA: Ustao Bački PetrovacPogledaj sad
"RUMA SE NE BLOKIRA!" Sjajan snimak iz RumePogledaj sad
STARA PAZOVA PROTIV BLOKADA: Želimo slobodu, da radimoPogledaj sad
"ŽELIMO DA SE DECA VRATE U SVOJE KLUPE, DA UČE" Građani Bačkog Petrovca podržali skup protiv blokadaPogledaj sad