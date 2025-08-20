x

"DOSTA NAM JE BLOKADA, HOĆEMO DA RADIMO" Građani Inđije podržali skup protiv blokada

Vesti

20. Avg 2025.

"DOSTA NAM JE BLOKADA, HOĆEMO DA RADIMO" Građani Inđije podržali skup protiv blokada

Povezane vesti

Još videa