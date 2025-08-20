x

"ŽELIMO DA SE DECA VRATE U SVOJE KLUPE, DA UČE" Građani Bačkog Petrovca podržali skup protiv blokada

Vesti

20. Avg 2025.

"ŽELIMO DA SE DECA VRATE U SVOJE KLUPE, DA UČE" Građani Bačkog Petrovca podržali skup protiv blokada

Povezane vesti

Još videa