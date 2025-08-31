NOVI SAD PROTIV BLOKADA: I bajkeri izašli na ulice

VELIČANSTVEN SNIMAK IZ NOVOG SADA: Građani ustali protiv blokada
VELIČANSTVEN SNIMAK IZ NOVOG SADA: Građani ustali protiv blokadaPogledaj sad
31. Avg 2025.
VELIČANSTVEN SNIMAK IZ NOVOG SADA: Građani ustali protiv blokadaPogledaj sad
USTALI LOZNICA I MALI ZVORNIK: Građani protiv blokada na ulicama!Pogledaj sad
Blokaderi pozivaju na sukobe i progon neistomišljenikaPogledaj sad
"OD 2022. GODINE PENZIJA MI SE VEĆ POVEĆALA SKORO 64 ODSTO!" Penzioneri oduševljeni novim povećanjemPogledaj sad
"SVAKO POBOLJŠANJE JE VAŽNO!" Građani zadovoljni zbog novih ekonomskih meraPogledaj sad
"POMOĆI ĆE NAM DA UZMEMO SVOJ PRVI STAN!" Beograđani o meri smanjenja kamatnih stopa na kreditePogledaj sad
"TO SU SVE VAŽNE ŽIVOTNE NAMIRNICE!" Građani zadovoljni smanjenjem cena od ponedeljkaPogledaj sad
Stravično: Paralela sa ratom u UkrajiniPogledaj sad
VELIČANSTVEN SNIMAK IZ NOVOG SADA: Građani ustali protiv blokadaPogledaj sad
USTALI LOZNICA I MALI ZVORNIK: Građani protiv blokada na ulicama!Pogledaj sad
NOVI SAD PROTIV BLOKADA: I bajkeri izašli na ulicePogledaj sad
Mlada folk zvezda Zorana Mićanović održala je veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na 35. „Roštiljijadi“ i time zatvorila manifestaciju. Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom „Sikter“, a onda je u nastavku noći ređala svoje numere „Doručak“, „Crna mačka“, „Poljubi me kad sam pijana“, „Glumica“, „Došlo vreme“ i druge.Pogledaj sad
Blokaderi pozivaju na sukobe i progon neistomišljenikaPogledaj sad
"OD 2022. GODINE PENZIJA MI SE VEĆ POVEĆALA SKORO 64 ODSTO!" Penzioneri oduševljeni novim povećanjemPogledaj sad
"SVAKO POBOLJŠANJE JE VAŽNO!" Građani zadovoljni zbog novih ekonomskih meraPogledaj sad
MORAM DA "OSETIM" PESMU: Dejan Matić hitovima uveselio publiku i uporedio muziku nekada i sadaPogledaj sad
"POMOĆI ĆE NAM DA UZMEMO SVOJ PRVI STAN!" Beograđani o meri smanjenja kamatnih stopa na kreditePogledaj sad
"TO SU SVE VAŽNE ŽIVOTNE NAMIRNICE!" Građani zadovoljni smanjenjem cena od ponedeljkaPogledaj sad