Moćan snimak sa skupa protiv blokada u Novom Sadu

EMOTIVAN VIDEO IZ PIROTA: Baka i deka pozdravljaju slobodne građane koji šetaju protiv blokada
EMOTIVAN VIDEO IZ PIROTA: Baka i deka pozdravljaju slobodne građane koji šetaju protiv blokadaPogledaj sad
28. Sep 2025.
EMOTIVAN VIDEO IZ PIROTA: Baka i deka pozdravljaju slobodne građane koji šetaju protiv blokadaPogledaj sad
VELIKI BROJ SLOBODNIH GRAĐANA ISPRED RTS: Nose transparente protiv Antife i u čast Čarlija KirkaPogledaj sad
GOSPOĐA NE KRIJE ODUŠEVLJENJE! Podrška građanima koji šetaju protiv nasilja i blokada u KotežuPogledaj sad
Lapovo protiv blokadaPogledaj sad
Građani stigli ispred RTS na skup protiv blokadaPogledaj sad
Udruženje Fića Kragujevac na skupu slobodnih građana protiv blokadaPogledaj sad
MOĆNO: Veliki broj slobodnih građana preko Brankovog ide ispred RTS-aPogledaj sad
Veliki broj slobodnih građana protiv blokada ide ka RTS-uPogledaj sad
EMOTIVAN VIDEO IZ PIROTA: Baka i deka pozdravljaju slobodne građane koji šetaju protiv blokadaPogledaj sad
VELIKI BROJ SLOBODNIH GRAĐANA ISPRED RTS: Nose transparente protiv Antife i u čast Čarlija KirkaPogledaj sad
GOSPOĐA NE KRIJE ODUŠEVLJENJE! Podrška građanima koji šetaju protiv nasilja i blokada u KotežuPogledaj sad
Lapovo protiv blokadaPogledaj sad
Građani stigli ispred RTS na skup protiv blokadaPogledaj sad
Udruženje Fića Kragujevac na skupu slobodnih građana protiv blokadaPogledaj sad
MOĆNO: Veliki broj slobodnih građana preko Brankovog ide ispred RTS-aPogledaj sad
Veliki broj slobodnih građana protiv blokada ide ka RTS-uPogledaj sad
Sajlovo protiv blokadaPogledaj sad
Oj Kosovo, Kosovo: Ori se na skupu slobodnih građana protiv blokada u Novom SaduPogledaj sad